Стоматологи из Ярославля будут лечить зубы жителям отдаленных районов области Фото: Правительство Ярославской области

С июля специалисты областной стоматологической полклиники будут выезжать в районы и отдаленные населенные пункты и там осматривать пациентов и проводить консультации. Стоматологи проведут приемы в местных поликлиниках.

- Во многих муниципальных образованиях не хватает хирургов, ортопедов, ортодонтов. Поэтому и принято решение организовать выезды этих специалистов. Они осмотрят пациентов на месте по предварительно подготовленным ЦРБ спискам, скорректируют лечение или, если потребуется, направят в областную больницу, - пояснили главный внештатный специалист департамента здравоохранения по стоматологической помощи Елена Дробышева.

Выезды организуют как для взрослых, так и для детей, пояснили в правительстве региона.