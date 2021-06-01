График выплат пенсий в Ярославской области в июне: когда принесут деньги?

Из-за праздников график выплат пенсий изменился. ФОТО: Управление ПФР в Ярославле

Из-за праздничных дней в июне изменился график выплаты пенсий и других пособий.

В городских отделениях почтовой связи с 6-разовой доставкой пенсии принесут

- 10 июня – за 10 и 12 июня,

-11 июня – за 11 и 13 июня.

В отделениях почтовой связи с 5-ти разовой доставкой (выходной воскресенье и понедельник):

- 10 июня – за 10, 12 и 13 июня,

- 11 июня – за 11 и 14 июня.

В отделениях почтовой связи с 5-ти разовой доставкой (выходной суббота и воскресенье):

- 10 июня – за 10 и 12 июня,

- 11 июня – за 11, 13 и 14 июня.