График выплат пенсий в Ярославской области в июне: когда принесут деньги?

Из-за праздников график выплат пенсий изменился. ФОТО: Управление ПФР в Ярославле
Из-за праздничных дней в июне изменился график выплаты пенсий и других пособий.
В городских отделениях почтовой связи с 6-разовой доставкой пенсии принесут
- 10 июня – за 10 и 12 июня,
-11 июня – за 11 и 13 июня.
В отделениях почтовой связи с 5-ти разовой доставкой (выходной воскресенье и понедельник):
- 10 июня – за 10, 12 и 13 июня,
- 11 июня – за 11 и 14 июня.
В отделениях почтовой связи с 5-ти разовой доставкой (выходной суббота и воскресенье):
- 10 июня – за 10 и 12 июня,
- 11 июня – за 11, 13 и 14 июня.