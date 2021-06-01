В Рыбинске начался отлов бездомных собак

В Рыбинске заключили контракт на отлов бездомных животных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Рыбинске заключили контракт на отлов бездомных животных. Первые семь собак уже попали в приют: здесь зверей вылечат, сделают им прививки, стерилизуют, чипируют и через 25 дней отпустят обратно на свободу в том месте, где поймали.

Подрядчик, с которым заключили договор, московский, соответственно, рыбинских собак на все «процедуры» будут возить в Подмосковье.

- Нам поступает заявка от администрации с указание где, когда и каких собак мы должны забрать. Выезжает бригада, после того, как животные отловлены, мы транспортируем их в приют. При усыплении используем препарат Xyla, - рассказал о процессе работы с животными представитель подрядчика Дмитрий Рычагов.

Вся процедура снимается на видео, делаются фотографии. В приюте собак тоже постоянно должны фотографировать, чтобы процесс работы подрядчика был прозрачен. 10 дней животные проводят на карантине, потом их лечат, вакцинируют, стерилизуют и привозят в Рыбинск.

По договору в городе должны быть отловлены и приведены в порядок 17 собак. На это выделены 209 тысяч рублей.