В Ярославской области школьник нашел тела собак возле своего дома

Животных нашли с смертельными пулевыми ранениями. Фото: Елена Травникова

В поселке Козьмодемьянск Ярославской области неизвестные расстреляли двух собак. Животные были домашними, их тела рано утром обнаружил 12-летний мальчик.

- В поселке Козьмодемьянск последнюю неделю творится что-то не совсем понятное моему сознанию. В 7:30 утра мой 12-летний сын обнаружил мертвыми наших собак. Кто-то застрелил животных прямо около нашего дома. Собаки абсолютно безобидные, ни одной жалобы на них не было, - написала хозяйка псов в группе «Жесть Ярославль».

«КП-Ярославль» обратилась в полицию, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Информация уточняется.