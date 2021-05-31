В Ярославле 3-летний мальчик упал из окна второго этажа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинском районе Ярославля вчера, 30 мая, произошло ЧП – из окна второго этажа выпал маленький ребенок. 3-летний мальчик облокотился на москитную сетку открытого окна и сетка вывалилась. Вместе с ней и ребенок.

Малыш выжил, но получил травму головы. Сейчас он в больнице. Известно, что дома в момент ЧП была мама, но она, видимо, не уследила за сыном.

- Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Полиция еще раз предупреждает родителей: не держите окна открытыми, если дома маленький ребенок. Москитные сетки на окнах не являются надежной защитой, как правило, становятся причиной падения детей. Открывайте пластиковые окна только в режиме проветривания. Установите на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров.