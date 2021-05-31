В Ярославле идут поиски 17-летней девушки Фото: УМВД по Ярославской области

Полиции Ярославской области разыскивает 17-летнюю Маргариту Вахрамееву. Девушка ушла из дома во Фрунзенском районе города и не вернулась.

Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Была одета в джинсовый пиджак голубого цвета, черную футболку с надписью желтого цвета, голубые джинсы, туфли черные лакированные с молнией красного цвета. На голове – красная бейсболка.

Если вы располагаете информацией, которая может помочь в установлении ее местонахождения, просим сообщить в дежурную часть ОМВД России по Фрунзенскому городскому району по телефону 8(4852)-48-80-80 или 02 (с мобильного 102).