Ярославцы потратили 1,6 Петабайт трафика на социальные сети

Для общения жители региона чаще всего выбирают соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram Фото: Полина Вачнадзе

Ярославцы выбирают для общения «Вконтакте», а смотрят видео в Instagram и YouTube. Такие данные получили аналитики МегаФона, проанализировав с помощью Big Data обезличенные данные по объему потребляемого интернет-трафика юзерами в Ярославле и области. Доля информации, прокачанной пользователями региона через соцсети, мессенджеры и видеосервисы, с начала 2021 года составила чуть более 60% от общего трафика в сети оператора.

В среднем за месяц жители Ярославля и области – абоненты МегаФона используют на общение, обмен и скачивание фото и видео в различных онлайн-сервисах около 1,6 Пбайт трафика. Этого хватило бы, например, чтобы посмотреть отечественный блокбастер «Майор Гром: Чумной Доктор» в формате 8K UHD (Ultra HD) примерно 130 раз.

- Основная часть мобильного трафика сегодня приходится на сеть 4G. Его доля в общем объёме с начала года превысила 80%. Чтобы сохранить качество и высокую скорость загрузки данных в пиковые часы, мы продолжаем активно развивать инфраструктуру и увеличиваем емкость сети четвертого поколения. В прошлом году МегаФон модернизировал в Ярославской области более 110 базовых станций LTE в деревнях и поселках Вятское, Бурмакино, Заячий холм, Красные ткачи, Петровское, Кузнечиха и многих других. При этом жители еще около 40 населенных пунктов, в каждом из которых проживает несколько сотен человек, смогли воспользоваться высокоскоростным интернетом впервые, – отметил Сергей Обичкин, директор отделения МегаФона в Ярославле.

Больше всего интернет-трафика у пользователей оператора в Ярославле уходит на видео-контент. С начала 2021 юзеры потратили около 2,6 тысяч Тбайт на просмотр роликов в YouTube и еще 656 Тбайт в Instagram, который по объему прокачанного трафика обогнал онлайн-кинотеатры Okko и ivi и почти вплотную приблизился к сервису КиноПоиск .

Для общения жители региона чаще всего выбирают соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram, а из мессенджеров предпочитают Тelegram, Viber и WhatsApp. Telegram, несмотря на обновленную политику по передаче данных, остается востребованным у ярославцев: аналитики отметили, что с января 2021 трафик в мессенджере вырос на 5%.

Всего с начала года пользователи МегаФона в Белгороде и области получили и передали около 12,5 тысяч Тбайт информации – это в 1,6 больше по сравнению с аналогичным периодом 2020.