Ярославцам дали советы, как провести первый день лета

Стабильный интернет Tele2 позволит провести день в любом городском парке или торговом центре, с комфортом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отмечаемый праздник призван привлечь внимание взрослых к соблюдению прав юного поколения. Но также это один из самых любимых семейных праздников, который знаменует начало лета. В Tele2 собрали советы, которые помогут приятно провести день.

Самыми популярными локациями в день праздника становятся: парки – 1000-летия Ярославля, на Даманском острове, на Стрелке, Юбилейный, Культуры и отдыха и т.д., а вместе с ними набережная и крупные торговые центры, где есть площадки с детскими развлечениями и кафе. Чтобы выбрать оптимальное место отдыха, сверьтесь с программой городских мероприятий. Часто для юных гостей устраивают различные шоу, спортивные состязания. А если ваш ребенок пока слишком мал, чтобы принять участие в таких конкурсах, выбирайте тихие площадки, где можно просто порисовать мелом, погулять или отдохнуть у фонтанов.

Важно знать и про безопасность. Подготовьте небольшой набор «айболита» – пластырь и средство для обработки ссадин. Помимо этого, проведите для ребенка небольшой инструктаж: что делать, если он потерялся в толпе.

Еще полезный инструмент – это сервис «Родительский контроль» от Tele2. Если у ребенка уже есть свой смартфон, программу оператора можно установить на гаджет и всегда видеть, где конкретно находится чадо. Также услуга позволяет контролировать доступ к соцсетям, приложениям и имеет функцию «тревожная кнопка». А совсем малышам лучше купить умные часы с отслеживанием локации. Стабильный интернет Tele2 позволит провести день в любом городском парке или торговом центре, с комфортом, сообщает пресс-служба компании.