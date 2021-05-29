В Ярославле в реку Которосль стекает зловонная жижа

Зловонная жижа попадает в реку. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле в районе остановки "Лодочная" в Которосль стекает непонятная, но очень сильно пахнущая жижа. Об этом в группе "Жесть Ярославль" ВКонтакте рассказали местные жители.

- Внимание экологам города Ярославля! Посмотрите, что сливают в реку Которосль. После железнодорожного моста и туннеля у остановки "Лодочная" течет зловонная бело-зеленая жижа прямиком в реку. Эта река и ее берег - единственное место отдыха многих жителей Пятерки. Теперь нас и этого лишают, - пишут ярославцы.

По их словам, еще совсем недавно, в прошлом году, на реке постоянно жили чайки и утки. В этом году птицы пропали, видимо, не перенесли этой точечной экологической катастрофы.

От депутата муниципалитета Ярославля Наталии Бобряковой природоохранному прокурору уже поступило обращение провести проверку: выявить источник загрязнения и наказать виновных.

Возможно, что причина загрязнения - в гаражном комплексе, а точнее, канализационных стоках, выведенных с его территории.

- За гаражным комплексом начинается загрязнение Пятовского ручья канализационными стоками, имеющими характерный запах. С территории гаражного комплекса выведены две сточные трубы, не имеющие никаких признаков очистных сооружений, одна из труб имеет признаки канализационных стоков. Все эти загрязнения через ручей попадают в реку Которосль и далее в реку Волга, что наносит непоправимый вред экологической обстановке не только нашего региона, - говорится в обращении.