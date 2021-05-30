«Как после бомбежки»: ярославцы вновь жалуются на состояние городских дорог

В этот раз проблема выявлена на Пятерке. ФОТО: Юлия Алехнович

В Ярославле, как известно, слабое место – это дороги. В соцсетях местная жительница поделилась фотографиями дорожного покрытия по адресу Жукова, 21а.

-Дорога в ужасном состоянии, даже внедорожник не может по ней нормально проехать, - поделилась ярославна.

Во время или после дождей ситуация усугубляется – из-за уровня воды в ямах, водители не могут увидеть, насколько лужа глубокая.

В комментариях под постом горожане поддержали жалобу:

- Почему после сдачи новых домов считают, что необязательно делать дорожное покрытие? Точно такая же ситуация была и на улице Радищева.

- Как после бомбежки вид сверху.

- И на улице Карла Либкнехта рядом с мостом, дорогу разбили так, что к дому не подъехать.