В Ярославле прошел всероссийский «Забег» Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 30 мая, прошел юбилейный всероссийский полумарафон «ЗаБег», который организует команда Лиги Героев. В этом году полумарафон одновременно прошёл в 85 городах России в 11 часовых поясах. Около 120 тысяч человек по всей стране стартовали в одно и то же время.

Бегуны преодолевали дистанции от 5 до 21 километров. Для самых маленьких была придумана километровая трасса, которую дети могли пройти со своими родителями.

Город-чемпион будет выявлен после проведения соревнований по всей России.

— Ярославль является спортивной столицей «Золотого кольца». Мы всегда находимся в центре спортивных событий. И уже традиционно принимаем участие во всероссийском полумарафоне «ЗаБег». Он способствуют популяризации спорта, а участники таких соревнований дают личный пример здорового и активного образа жизни всем жителям региона. Ежегодно участников в нашем городе становится всё больше, и это прекрасно. Главная особенность полумарафона заключается в том, что участники по всей стране стартуют синхронно в одно и то же время, — рассказал начальник управления физической культуры и спорта мэрии Ярославля Александр Легус.