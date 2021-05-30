В Ярославле по улицам ходили три лося. ФОТО: скриншот с видео "Ярославль LIVE" ВКонтакте
В Ярославле жители Пятерки могли наблюдать забавную ситуацию. Семья из трех лосей прогуливалась вблизи автомобильной дороги. Животные шли достаточно быстро, у одного из них даже подкосились ноги. После утреннего экспресс-променада лоси скрылись в деревьях и кустах.
Ярославцы обсуждают эту ситуацию в соцсетях:
-На ярославских дорогах даже лоси спотыкаются.
-Малыши еще совсем!
-Ой, хоть бы под машины не попали!