В Ярославле по улицам ходили три лося. ФОТО: скриншот с видео "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Ярославле жители Пятерки могли наблюдать забавную ситуацию. Семья из трех лосей прогуливалась вблизи автомобильной дороги. Животные шли достаточно быстро, у одного из них даже подкосились ноги. После утреннего экспресс-променада лоси скрылись в деревьях и кустах.

Ярославцы обсуждают эту ситуацию в соцсетях:

-На ярославских дорогах даже лоси спотыкаются.

-Малыши еще совсем!

-Ой, хоть бы под машины не попали!