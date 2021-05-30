В Ярославской области задержан мужчина, который готовил взрывчатку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Данилове сотрудниками ФСБ задержан мужчина, который прямо у себя дома готовил взрывчатку. Сотрудники силовых структур при обыске обнаружили в квартире местного жителя десять самодельных пиротехнических изделий, начиненных черным порохом, два килограмма компонентов для производства этого пороха, а также приспособления для изготовления взрывчатки.

- В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в УФСБ России по Ярославской области.