В Ярославской области 61-летнюю женщину лишили 250 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию Рыбинска обратилась 61-летняя женщина. Ей позвонила неизвестная, представилась следователем и сообщила, что на имя потерпевшей хотят оформить кредит. Далее женщине позвонил якобы сотрудник Центробанка, убедил оформить эти деньги и перевести их на безопасный счет.

- Женщина не стала обращаться в банк, чтобы уточнить информацию и выполнила все указания звонивших. В результате чего лишилась 250 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка, - сообщили в МУ МВД России «Рыбинское».