Этап Кубка мира по фристайлу вновь планируют провести в Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области вновь может пройти этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика". Этот вопрос обсудили губернатор региона Дмитрий Миронов, президент Федерации фристайла России Алексей Курашов и президент областной федерации лыжных гонок Виктор Попов.

- В регионе успешно прошли этапы Кубка Европы и Кубка мира в дисциплине «лыжная акробатика». Мы благодарны за высокую оценку нашей работы и за то, что федерация вновь подала заявку на проведение этапа Кубка мира на базе спортивного комплекса «Подолино». Надеемся, что заявка будет поддержана на осенней конференции Международной лыжной федерации, - сказал Дмитрий Миронов.

Соревнования запланированы на 26 и 27 февраля 2022 года.

В прошлом году в сборную России по фристайлу вошли 11 представителей Ярославской области. В регионе 200 спортсменов-фристайлистов, среди которых 3 – заслуженные мастера спорта, 3 – мастера спорта международного класса, 2 – мастера спорта, 6 – кандидаты в мастера спорта и около 80 спортсменов массовых разрядов.