В прокуратуре Ярославля рассказали, можно ли взыскать алименты с родителя, если ребенку уже исполнилось 18 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прокуратуре Ярославля пояснили, имеет ли право родитель, который воспитывал ребенка, взыскать с другого родителя алименты, если ребенок уже достиг совершеннолетия. А также пояснили, кто является получателем алиментов: сам ребенок или родитель, с которым он живет.

- Согласно общему правилу, закрепленному Семейным кодексом РФ, родительские права прекращаются при достижении их детьми совершеннолетия, то есть 18 лет. Вместе с тем, Верховный Суд РФ в определении от 02.03.2018 № 78-КГ17-19 разъяснил особенности взыскания долгов по алиментам на выросших детей, - рассказали в прокуратуре. - Верховный Суд РФ указал, что особенностью исполнительных документов о взыскании алиментов является «периодический характер платежей». При этом по достижении ребенком совершеннолетия задолженность с должника подлежит взысканию, а не последующему исчислению.

При этом ребенок фактически претендует не на финансовые средства своих родителей, а на исполнение последними своих обязанностей по его содержанию, поэтому рассмотрение алиментов как собственности ребенка не основано на логике закона. Родитель же, содержавший ребенка, фактически нес расходы за второго родителя, не исполнявшего законную обязанность в установленном порядке, поэтому именно он вправе претендовать на компенсацию понесенных затрат.

В данной ситуации взыскание задолженности носит компенсационный характер, так как задолженность образовалась за период до исполнения детям 18 лет, и лицо, воспитывающее ребенка, несло обязанность по его содержанию самостоятельно.

Таким образом, взыскать с бывшего супруга всей образовавшейся задолженности по алиментам на дату исполнения ребенку 18 лет возможно.