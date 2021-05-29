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Здоровье29 мая 2021 12:59

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 29 мая 2021 года: за сутки скончались 4 человека

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 29 мая
Полина Вачнадзе
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Скриншот Яндекс.Статистика

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 40 903 (+78)

Всего заражений в России: 5 053 748 (+9 289)

Умерли: 605 человека (+4)

Умерли в России: 120 807 (+401)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают, есть ограничения по заполняемости

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер

Коронавирус Covid-19