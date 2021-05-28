Ярославские студенты узнали секреты работы мобильной сети

Студенты узнали о том, как строятся базовые станции и происходит процесс «соединения» абонента. Фото: ООО «Tele2 Россия»

Оператор давно и эффективно сотрудничает с образовательными учреждениями нашего региона: Ярославским демидовским университетом и Ярославским техническим университетом. В конце мая компания провела для студентов полезную лекцию, которая позволит узнать больше о современных технологиях и, вполне вероятно, почерпнуть знания для будущей карьеры.

Экспертом выступила руководитель департамента по эксплуатации сети макрорегиона «Центр» Tele2 Рима Стрельникова. Она отвечает за работу технической сети оператора в 9 регионах ЦФО, в том числе, и в Ярославской области Рима Стрельникова рассказала, что Tele2 сфокусирована на том, чтобы предоставлять жителям качественные услуги связи в самых современных стандартах: 4G/3G/2G. Также важен показатель стабильности работы сети. В компании он стремится к 100% – рекордная для телекома цифра.

Ребята узнали о том, как строятся базовые станции и происходит процесс «соединения» абонента. Рима Стрельникова сообщила, что для предоставления качественного сервиса в компании используют частоты комплексно – к примеру, одна базовая станция может передавать 4G в разных частотах. Одни из них позволяют обеспечить интернетом всех, кто находится в непосредственной близости от объекта сети, а другие – «дотянутся» на 10-15 километров. При этом для определения оптимальной локации новой базовой станции оператор давно применяет данные big data. Этот инструмент позволяет усовершенствовать покрытие именно там, где это востребовано пользователями.

Директор ярославского филиала Tele2 Сергей Тимонин уверен: сотрудничество бизнеса с вузами и развитие молодого поколения – это важная миссия, которая способствует экономическому процветанию региона, сообщает пресс-служба оператора.