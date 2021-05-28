Пробил голову и скрылся: в Ярославле следователи нашли подозреваемого в убийстве молодого мужчины

Подозреваемый рассказал, что нанес удары в голову знакомому во время ссоры. Фото: Ольга МАКОВЕЦКАЯ

24 мая в Ярославле в квартире на улице Декабристов нашли тело 44-летнего мужчины с пробитой головой. При совестной работе следователей, криминалистов и сотрудников уголовного розыска подозреваемого нашли спустя пару дней. Им оказался 32-летний знакомый убитого.

- Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему несколько ударов руками в область головы, после чего скрылся с места преступления, - рассказали в СКР России по Ярославской области.

Согласно материалам следствия, подозреваемый признался в содеянном. Он рассказал, что нанес смертельные удары знакомому во время ссоры. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.