У автошколы Рыбинска арестовали машины за долги

Приставы арестовали у организации шесть машин. Фото: УФССП России по Ярославской области.

Одна из автошкол Рыбинска задолжала зарплату сотрудникам и налогов государству на 1,2 миллиона рублей. Судебный пристав по приезде арестовал шесть машин должника.

- Арестованное имущество оставлено на ответственное хранение организации-неплательщика, - рассказали в УФССП России по Ярославской области.

Руководству назначили сроки, до которого оно обязано выплатить долги. Иначе автомобили передадут на оценку и продадут, а полученные средства будут потрачены на погашение задолженностей.