Полет «стрижей», концерт Дениса Майдонова, историческая реконструкция: что посмотреть в дни празднования 800-летия Александра Невского

Программа будет обширная и интересная Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области 11 и 12 июня пройдут мероприятия, в честь празднования 800-летия со дня рождения полководца и князя Александра Невского.

Что посмотреть и куда можно сходить?

11 июня в КЗЦ «Миллениуме» откроются выставка Фонда Андрея Первозванного и выставка «Росфото» «Александр Невский. 800 лет с Россией». Вечером пройдет выступление Государственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова.

12 июня в храмах Переславля-Залесского пройдет Божественные литургии, крестный ход и встреча ковчега с частицей мощей Александра Невского из московского храма Христа Спасителя. Вечером на Народной площади Дениса Майданова. Кроме того, запланированы показ «Русский костюм на рубеже эпох», смотр знаменных групп и строевой песни, соревнования и показательные выступления спортивных клубов «Богатырская наша сила!» и клубов исторической реконструкции, которые продемонстрируют приемы мечевого боя XIII – XV веков.

В честь Дня России и 800-летия со дня рождения князя Александра Невского в двух городах области жители смогут увидеть шоу авиационной группы высшего пилотажа ВВС России «Стрижи». Семь истребителей МиГ-29 будут в небе над Переславлем-Залесским с 13.10 до 13.40 – в районе Народной площади около реки Трубеж, а в Ярославле шоу пройдет с 16 часов до 17 часов над Волгой в районе Стрелки.