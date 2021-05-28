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Общество28 мая 2021 16:20

Рыбинский маньяк повторно пройдет психиатрическую экспертизу

Рыбинский маньяк повторно пройдет психиатрическую экспертизу
Влада Красоткина
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Заседание суда по делу рыбинского маньяка перенесли

Заседание суда по делу рыбинского маньяка перенесли

Фото: СУ СКР по Ярославской области

28 мая в Ярославском областном суде прошло очередное слушание по делу рыбинского маньяка Виталия Молчанова. На заседании решалось, будет ли обвиняемый проходить повторную психиатрическую экспертизу. На этом настоял и подал ходатайство отец погибших девочек.

— В уголовном деле объявлен перерыв. Прокуратура поддержала ходатайство потерпевшей стороны о проведении новой экспертизы. На этот раз этим займутся врачи из Санкт-Петербурга, — сообщил адвокат Молчанова Олег Будник.

Напомним, Виталий Молчанов обвиняется в изнасиловании и жестоком убийстве двух дочерей своей сожительницы. Трагедия, о которой стало известно по всей стране, произошла 15 сентября прошлого года.