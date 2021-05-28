В Ярославской области газ провели в 53 тысячи домовладений Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославской области начали подавать дополнительные объемы «голубого топлива», а именно 161,3 тысячи кубометров в час. В 53 тысячах домовладений Ярославля, Ярославского, Тутаевского и Рыбинского районов скоро появится природный газ.

Обеспечить районы газом помогло строительство магистрального газопровода между распределительными станциями «Бурмакино-1» и «ЯНОС».

– Не секрет, что в последние два года мы сталкивались с проблемой ограничения в части поставок сетевого природного газа из-за неудовлетворительного технического и гидравлического состояния газопровода Горький – Череповец, а также из-за отсутствия резерва производительности газораспределительных станций. Снятие ограничений технологического присоединения имеет огромное значение для граждан и бизнеса, для строительства домов и социальных объектов, - рассказал заместитель председателя правительства региона Виктор Неженец.

Техническое перевооружение семи газораспределительных станций и реконструкции магистрального газопровода Горький – Череповец планируется до 2025 года.