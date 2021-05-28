В Ярославской области произошла авария с участием трех грузовиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 28 мая, примерно в 8:20 утра на дороге М-8 «Холмогоры» в Даниловском районе произошла авария с участием трех грузовиков. По предварительной информации, 57-летний водитель грузового автомобиля «Скания» выехал на встречку. Скорей всего, он не успел перестроиться и столкнулся с грузовым «Вольво», за рулем которого находился 45-летний мужчина. Одним столкновением дело не обошлось, и «Скания» врезался во второй грузовик, которым управлял 49-летний водитель. От удара последняя машина съехала в кювет.

- В результате ДТП, с травмами госпитализирован водитель автомобиля «Скания» - 57-летний мужчина, житель Московской области. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.