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Общество28 мая 2021 12:34

В Ярославле у несовершеннолетнего подростка вымогали деньги

Злоумышленники потребовали у него 10 000 рублей
Влада Красоткина
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Злоумышленники избили подростка на остановке за то, что он не принес деньги.

Злоумышленники избили подростка на остановке за то, что он не принес деньги.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле 17-летний парень подговорил 19-летнего друга подзаработать. Выбрали они для этой цели далеко не законное трудоустройство. Приятели, как рассказали в прокуратуре, начали заниматься вымогательством. Их жертвой стал 17-летний подросток. Они потребовали с него 10 000 тысяч рублей, назначали время и место для передачи суммы, но парень на "сделку" не пришел.

- На остановке общественного транспорта соучастники, угрожая потерпевшему, нанесли не менее 4 ударов в область правого уха, сдавили шею руками и повторно потребовали передачи денежных средств, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Перепуганные родственники потерпевшего и он сам обратились за помощью в полицию.

19-летнему обвиняемому было назначено условное наказание. Уголовное дело в отношении 17-летнего приостановили. Согласно материалам дела, он находится на военной службе в другой стране. Свою вину молодой человек полностью признал. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Материалы переданы в суд.