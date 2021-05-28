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Общество28 мая 2021 11:36

Делала селфи: в Ярославле на железнодорожном мосту погибла 15-летняя девочка

Она получила смертельный удар током
Влада Красоткина
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Следствие выясняет обстоятельства гибели 15-летней девочки.

Следствие выясняет обстоятельства гибели 15-летней девочки.

Фото: пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте.

27 мая в Ярославле на железнодорожном мосту, который проходит через реку Которосль погибла 15-летняя девочка.

По версии следствия, вместе со своим другом она гуляла вдоль реки. Оказавшись рядом с мостом, девочка залезла на него и коснулась высоковольтных проводов, из-за чего получила смертельный удар током.

- Девушка забралась наверх железнодорожного моста вблизи высоковольтных проводов сделать фотографии. На месте она получила сильный удар током и скончалась, - рассказали в Ярославском следственном отделе на транспорте.

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и опрашивает свидетелей.