Делала селфи: в Ярославле на железнодорожном мосту погибла 15-летняя девочка

Следствие выясняет обстоятельства гибели 15-летней девочки. Фото: пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте.

27 мая в Ярославле на железнодорожном мосту, который проходит через реку Которосль погибла 15-летняя девочка.

По версии следствия, вместе со своим другом она гуляла вдоль реки. Оказавшись рядом с мостом, девочка залезла на него и коснулась высоковольтных проводов, из-за чего получила смертельный удар током.

- Девушка забралась наверх железнодорожного моста вблизи высоковольтных проводов сделать фотографии. На месте она получила сильный удар током и скончалась, - рассказали в Ярославском следственном отделе на транспорте.

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и опрашивает свидетелей.