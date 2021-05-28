В Ярославле поймали разбойника, который покалечил несколько жителей

Полиция разыскала подозреваемого в нападении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дзержинском районе Ярославля неизвестный мужчина ударил ножом в грудь 40-летнего жителя. Пострадавшего срочно доставили в больницу с травмами и передали сообщение о случившимся полиции.

- В ходе розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый – 22-летний житель Ярославля, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

У полиции есть все основания полагать, что после освобождения из колонии, парень уже не в первый раз занимается разбоем. По версии правоохранительных органов, ранее он избил 24-летнего прохожего и украл его телефон стоимостью в четыре тысячи рублей.

Подозреваемый свою вину признал. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.