В Ярославле школьникам оставят телефоны, подаренные вовремя пандемии

Благодаря подарку дети могли полноценно учиться на дистанте. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2020 году ярославским школьниками из многодетных и малоимущих семей городские власти подарили смартфоны. Подарок был сделан, чтобы ребята полноценно участвовали в дистанционном обучении во время пандемии.

По договору, после окончания школы дети должны были вернуть гаджеты. Но этого не произойдет.

— В прошлом году в рамках благотворительной помощи школам были переданы телефоны. Общеобразовательные учреждения

заключили договор с родителями на период пользования телефоном. После окончания школы по условиям договора телефоны должны были вернуть в образовательное учреждение для дальнейшего его использования в образовательных целях. Сегодня процесс возврата остановлен. Отмечу, что смартфоны ни в коем случае у детей отбирать не будут. Мы найдем механизмы, чтобы оставить телефон каждому ребенку, — сообщил мэр Ярославля Владимир Волков.

Подарки останутся в собственности у 1100 детей из Ярославля.