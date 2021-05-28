Черный дым: в Ярославской области проверили выбросы от асфальтобетонного завода Фото: Правительство Ярославской области

27 мая сотрудники регионального департамента охраны окружающей среды выезжали на 280-й километр трассы М8 «Холмогоры». Им поступило сообщение от местных жителей о том, что с асфальтобетонного завода происходят выбросы в виде черного дыма.

– При помощи мобильной эколаборатории проведено исследование воздуха в деревне Васильевское, которая расположена рядом с заводом, – сообщил председатель комитета государственного экологического надзора ведомства Александр Прибылов.

По словам специалистов, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано.

Но информация о жалобах местных жителей все равно отправлена в Росприроднадзор и Роспотребнадзор.