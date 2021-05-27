В Ярославле столкнулись три автомобиля: один человек госпитализирован

В Ярославле в тройном ДТП пострадал один человек. ФОТО: Дмитрий Кучер

Сегодня, 27 мая, на улице Полушкина роща в Ярославле столкнулись три автомобиля: два "Мерседеса" и "Хендай". На данный момент известно об одном пострадавшем, его госпитализировали. Обстоятельства аварии и виновные устанавливаются, пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

Ярославцы в участившихся авариях винят хорошие дороги, а точнее, водителей, которые по ровному асфальту летают как угорелые.

- Вот и делай нашим людям хорошие дороги…

- Дорога какая хорошая. Нюх потеряли. На плохой-то дороге водитель всегда в тонусе.

- Все страшней и страшней становится ездить по Полушкиной.