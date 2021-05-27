Представилась соцработником: жительница Рыбинска обманула ветерана Великой Отечественной войны Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сотрудники полиции задержали жительницу Рыбинска - она подозревается в мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны из Ярославля.

Чтобы попасть в квартиру к пожилому человеку, женщина представилась социальным работником. Лже-соцработник обманула 95-летнего ветерана, рассказав, что ему якобы положено некое пособие. Но чтобы его получить, сначала нужно заплатить самому. Мужчина отдал злоумышленнице шесть тысяч рублей и она ушла. Только потом дедушка понял, что его обманули.

-К раскрытию данного преступления подключились сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области. В результате оперативных мероприятий установлена причастность к совершению данного преступления 56-летней жительницы Рыбинска. Подозреваемая была задержана оперативниками в Рыбинске. Кроме того, сотрудниками полиции установлена ее причастность к совершению еще двух мошенничеств в отношении пенсионеров в Рыбинске, - сообщили в МУ МВД России «Рыбинское».

Помимо этого, суд рассматривает уголовное дело по обвинению задержанной в совершении кражи у пенсионера. Сейчас женщина находится под стражей