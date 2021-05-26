Ярославцы привязали таксу к дереву и бросили ее на произвол судьбы. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Пример того, как не следует поступать: сегодня ночью неизвестные люди приехали во двор на улице Громова, привязали к дереву собаку и уехали. Видимо, они больше не могут быть в ответе за того, кого приручили. За ними наблюдала местная жительница.

- Может кому нужен друг? Мальчик не глупый, добрый. Пока забрала к себе, но оставить нет возможности, - написала женщина в группе …

Ярославцы, конечно, были возмущены:

- Вот люди бессердечные! Взять и бросить друга. Надеюсь, песеля заберет хороший человек.

- Зачем изначально заводить животных, чтоб потом выкинуть! Если уж приручать, так будь ответственен за него! Не понимаю таких людей.

- Надо их тоже привязать и бросить!

К счастью, эта история закончилась хорошо – таксе уже нашли новых хозяев.

- Песик обрел семью, - поделилась радостной новостью автор поста.