В Рыбинске в ДТП пострадала 70-летняя пассажирка мотоцикла «Ямаха» Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Рыбинске на улице Чкалова 24 мая поздно вечером произошло ДТП: столкнулись автомобиль Шкода» и мотоцикл «Ямаха». К счастью, обошлось без жертв.

Водителям транспортных средств: 42-летней женщине, которая управляла машиной, и 68-летнему мужчине, который сидел за рулем мотоцикла, помощь медиков не понадобилась. Травмы получила только 70-летняя пассажирка «Ямахи». После осмотра врачей, ее отпустили домой.

Сотрудники Госавтоинспекции сейчас проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельств аварии.