В Переславле-Залесском отметят День мороженого Фото: Евгения ГУСЕВА

12 июня в Переславле-Залесском отпразднуют День мороженого. Приглашают всех любителей этого холодного лакомства. Гости смогут попробовать сливочное мороженое разных видов, ягодный сорбет, фруктовый лед и другие кондитерские изделия.

Специально к этому празднику в Ярославской области объявили конкурс детского рисунка «Мороженое – любовь России». В нем могут принять участие дошкольники и учащиеся 1-9 классов.

- Для участия в конкурсе допускается рисунок в цветном исполнении в любой технике, с использованием средств для ручного рисования. Работы могут быть выполнены в сочетании коллажа и рисунка, аппликаций и рисунка, а также работы, которые полностью или частично выполнены с применением программ для графического моделирования и дизайна. Рисунки должны быть выполнены самостоятельно детьми-участниками конкурса, - уточняют организаторы.

Для участия нужно подписаться на группы организаторов в Instagram и ВКонтакте. На странице ВКонтакте следует скачать и заполнить форму заявления, после чего загрузить ее в бланк заявки.

Имена победителей сообщат на фестивале. Приз зрительских симпатий получит автор работы, которая наберет наибольшее количество лайков.