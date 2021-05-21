Родители смогут вернуть деньги за путевки в летние лагеря Ярославской области

Чтобы вернуть деньги необходимо пользоваться картой "Мир". Фото: Артем КИЛЬКИН

Родители смогут возместить 50% от стоимости путевки в летние оздоровительные лагеря Ярославской области.

Получить деньги смогут те покупатели, которые оплатили путевку с помощью карты "Мир": ее нужно подключить к программе лояльности и обратиться в бухгалтерию загородного центра.

Кэшбэк можно получить за отдых в муниципальных ведомственных лагерях.

Система возврата средств за путевки начнет работать после 25 мая. Для тех, кто приобрел детские путевки на летний отдых в загородных лагерях до выхода указания президента, механизм возмещения прорабатывается.

Но новая программа возврата средств не распространяется на дневные городские лагеря, это нужно учитывать.