На рыбинской дороге появилась стометровая трещина

Трещина растянулась на 100 метров вперед. Фото: издание "Рыбинский дневник"

Ситуация серьезная: одну из основных магистралей Рыбинска пронзила глубокая трещина в асфальте. Раскол появился на перекрестке улицы Юбилейной и проспекта Генерала Батова, дорожный участок соединяет восточные районы города.

Расхождение дороги заметили еще 5 мая, за эти две недели администрация поставила только ограждение, а трещина тем временем стала еще больше. Ее длина достигает уже почти 100 метров, а глубина, под которой пустота, 10 сантиметров.

В администрации Рыбинска заявили, что еще неизвестно, как будут решать проблему, сообщает издание "Рыбинский дневник". Ответ озвучат на этой неделе.