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Происшествия18 мая 2021 11:34

Под Ярославлем легковушка влетела в припаркованный грузовик: погибли 2 человека

ДТП произошло в районе деревни Подвязново
Полина Вачнадзе
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Два человека погибли в ДТП. ФОТО: группа "Дороги Ярославля"

Два человека погибли в ДТП. ФОТО: группа "Дороги Ярославля"

В Ярославской области произошло очередное жуткое ДТП – в припаркованный грузовик DAF врезался «Форд». Авария случилась в Ярославском районе недалеко от деревни Подвязново около половины восьмого вечера.

Легковушка буквально влетела под грузовик. Судя по всему, скорость была не маленькая. Водитель – 39-летняя женщина, и пассажир «Форда» мужчина 31 года скончались на месте ДТП еще до приезда скорой помощи.

Сейчас по факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.

Вчера, 17 мая, на Костромском шоссе в Ярославле разбился 75-летний водитель скутера.

ДТП