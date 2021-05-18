В Ярославле погиб 75-летний водитель скутера Фото: Рамиль Галиев

В Ярославле 17 мая погиб пожилой водитель скутера. ДТП произошло днем на Костромском шоссе, столкнулись автомобиль «Мазда» и скутер.

По словам очевидцев, водителя двухколесного транспортного средства могло ослепить солнце, поэтому он не заметил машину и выскочил буквально ей под колеса. Пожилой мужчина погиб на месте аварии, водитель иномарки практически не пострадал.

- На месте работали сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Вчера, 17 мая, в Ярославле задержали водителя, который на проспекте Фрунзе сбил двух пешеходов и уехал с места ДТП.