В Ярославле нашли водителя, который сбил двух пешеходов и уехал с места ДТП

Водитель уехал с места ДТП. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, который поздно вечером 16 мая сбил двух пешеходов на проспекте Фрунзе и скрылся с места аварии. Под колеса гонщика попали двое молодых парней. Их направили на амбулаторное лечение. Одному из пострадавших 24 года, а второму 21.

Вскоре скрывшегося водителя нашли. Им оказался 28-летний ярославец, у которого нет водительских прав.

- В отношении мужчины составили административный материал по двум статьям «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством" и "Оставление в нарушение правил дорожного движения места ДТП", - рассказали в Госавтоинспекции по Ярославской области.

Сейчас водитель арестован на трое суток за то, что покинул место ДТП.