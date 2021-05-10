В День Победы в Ярославской области 15-летний подросток утонул в Которосли

В Ярославской области 15-летний подросток утонул в Которосли Фото: Полина Вачнадзе

9 мая в Гаврилов-Ямском районе утонул 15-летний подросток. ЧП произошло на реке Которосль. По словам очевидцев, юноша и два его друга вскочили на довольно хлипкий плот. Неожиданно для всех плот отвязался и поплыл по течению. Два паренька успели спрыгнуть, а третий промедлил и это промедление стоило ему жизни.

С берега подростку кричали "Прыгай", но молодой человек долго не решался. А когда все же прыгнул, до берега было уже далеко. В холодной воде он не смог выплыть.

По факту гибели юного гаврилов-ямца проводится проверка. Тело подростка еще не подняли со дна реки.