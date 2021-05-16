В Ярославской области трое мужчин украли металлолома на 1 миллион рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники одного из складов Рыбинска сообщили в полицию о серьезной краже с предприятия. Неизвестные похитили 38 деталей из латуни. Чтобы добрать до заветного металла, злоумышленники сделали подкоп и проникли на склад. Общий ущерб оценен в один миллион рублей.

В ходе работы сотрудники уголовного розыска установили трех подозреваемых – мужчины в возрасте 41 года, 42 и 39 лет.

- Подозреваемыми даны признательные показания. Они пояснили, что на арендованном грузовом автомобиле вывезли похищенное и впоследствии сдали в пункт приема металлолома, - пояснили в МУ МВД России «Рыбинское».