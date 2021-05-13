Как пройдет последний звонок в школах Рыбинска

В школах Рыбинска можно провести последний звонок. Фото: Администрация Рыбинска

В этом году в Рыбинске выпускается 2854 тысячи одиннадцатиклассников и девятиклассников. Все ребята с предвкушением ждут последнего звонка. Рассказываем, как он пройдет в условиях пандемии по коронавирусу.

В отличие от прошлого года, выпускникам все-таки разрешили собраться в школах, но с некоторыми условиями.

- Общие требования едины. В помещении мероприятие можно провести только для одного класса. Если классов несколько и погодные условия позволяют, то можно организовать общий праздник на улице. Родителя смогут присутствовать на празднике, но в ограниченном составе для помещений и в неограниченном составе для праздника на открытом воздухе. Требование к приглашенным – соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и проводить обработку рук, - рассказала заместитель директор департамента образования Анжела Тимофеева.

Кроме этого с 2020 года сохранился вариант онлайн праздника. В группе ВКонтакте Департамента образования в этот день будут транслироваться поздравления, слова благодарности и напутствия от официальных лиц, руководителей образовательных организаций и родителей выпускников.