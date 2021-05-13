Ярославцам 14 мая отключат свет и холодную воду: адреса

Холодной водой брагинцам лучше запастись заранее Фото: Полина Вачнадзе

14 мая в Дзержинском районе Ярославля несколько домов останутся без холодной воды, сообщили в Единой диспетчерской службе города.

С 9 утра до 15:00 холодную воду отключат на улице Урицкого в домах №№30, 38, 38а, 43, 47, 47а, 50, 59, 63. Питьевую воду можно взять из бочки, которую установят у дома №43 на улице Урицкого.

Завтра, 14 мая, с 9 утра до 16:00 электричество отключат по следующим адресам:

- улица Пожарского, дома №№1,1а, 1б, 1 корпус 2, 3, 3а, 3в, 5, 5а, 7, 7а, 7б, 7 корпус 2;

- улица Старая Костромская, дом №9;

- улица Гоголя, дома №№20 и 26;

- улица Южная подстанция, дом №1.