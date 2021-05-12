Смертельная магистраль: на мэрию Ярославля подали в суд за состояние дороги в Брагино

Так выглядит дорога на улице Александра Невского. Фото: Прокуратура Ярославской области

Ямы, расколы, выбоины - так выглядит дорога на улице Александра Невского в Дзержинском районе Ярославля. Нужно признать, что многие городские магистрали находятся в разбитом состоянии, но именно эту признали опасной для жизни ярославцев.

- Вместе с сотрудниками ГИБДД прокуратура Ярославля обнаружила на улице недостатки, которые влияют на безопасность дорожного движения и создают реальную опасность жизни и здоровью населения, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

По результатам проверки прокуратура района направила в Дзержинский районный суд исковое заявление об обязании мэрии устранить выявленные нарушения.