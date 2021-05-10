В Тутаеве в День Победы погасили Вечный огонь

Вечный огонь зажгли только на время. ФОТО: группа "Типичный Тутаев" ВКонтакте

Жители Тутаева возмущены ситуацией с Вечным огнем. Как сообщают в социальных сетях, несколько дней назад Вечный огонь погасили, по другим данным, огонь не горит уже две недели. Тутаевцы надеялись, что к 9 Мая, Дню Победы, Вечный огонь вновь загорится. И он загорелся, но его очень быстро погасили. Сразу после того, как прошло торжественное возложение цветов к мемориалу.

- С утра зажгли, а после того, как возложили цветы к мемориалу, огонь погасили. Вот так.., - пишут в группе "Типичный Тутаев".

- Администрация, что ж вы делаете? Точнее, почему вы ничего не делаете? Не чтите значимость праздника? - возмущается автор поста в группе "Подслушано Тутаев".

В администрации Тутаевского района изданию Yarnews пояснили, что причина в технических неполадках. Неисправной оказалась панель автоматики подачи газа. Отремонтировать ее невозможно, пришлось заказать новую.

Вечный огонь смогли зажечь 9 Мая, но только на время. Как только новую деталь установят, мемориал будет работать в штатном режиме.