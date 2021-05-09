"Курган целый": на Игнатовском кладбище в Ярославле устроили свалку памятников, венков и крестов

В комментариях ярославцы добавили, что проблема не только в свалке. Скриншот с видео, страница Василия Бобкова, "Фейсбук"

Депутат Ярославской областной думы Василий Бобков на своей странице в "Фейсбуке" выложил видеозапись, сделанную на Игнатовском кладбище в Ярославле.

- Место сбора, скажем так, мемориальных отходов: крестов, венков, банок. Не до такой же степени захламлять! 2,5 метра высотой, курган целый. Недопустимые вещи. Тем более сейчас, весной, все ходят, поминают, могилки поправляют, - комментирует автор.

Он назвал сложившуюся ситуацию "бардаком и кошмаром".

В комментариях ярославцы добавили, что проблема не только в свалке: многие дорожки разбиты, некоторые могилы затоплены, контейнеры для мусора переполнены. А администрация кладбища, по словам комментаторов, как будто не замечает все это.