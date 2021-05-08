В Переславле 9 мая пройдет воздушный парад Победы Фото: Правительство Ярославской области

Завтра, 9 мая, в День Великой Победы над Переславлем-Залесским и озером Плещеево пройдет воздушный парад Победы.

Начнется воздушный парад в 19:00, сообщает правительство Ярославской области. В небо взлетят восемь тепловых аэростатов и над городом поднимут Знамя Победы - копию официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Кроме знамени в воздухе разовьется георгиевская лента, длиной в 50 метров.

Воздушный парад Победы над Переславлем пройдет не в первый раз. В прошлом году воздухоплаватели развернули над городом Знамя Победы размером 10 на 20 метров.