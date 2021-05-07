В Ярославле закроют проезд по улице Почтовой

В Ярославле 13 мая перекроют часть улицы Почтовая Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 13 мая перекроют часть улицы Почтовая. Временный запрет на проезд, остановку и стоянку автомобилей будет действовать с 8 утра до 17:00.

- Временные ограничения распространяются на участок улицы Почтовая в районе памятника-монумента в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой Отечественной войны, - уточнили в пресс-службе мэрии города.

Проезд перекроют в целях безопасности. 13 мая рядом с улицей Почтовой будет проходить смотр-конкурс строя и песни "Салют, Победа!" и "Марш кадетов".