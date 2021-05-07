С Осташинского кладбища в Ярославле уходит вода

Секторы, которые находятся в низине, топит каждый год Фото: Мэрия Ярославля

С Осташинского кладбища, которое в этом году в очередной раз затопило, вода постепенно уходит. Об этом рассказал смотритель городских кладбищ МКУ "Служба городских кладбищ Ярославля" Юрий Лунгу. Обычно вода захватывает новые секторы кладбища, которые находятся в низинах.

Для устранения проблемы полтора года назад здесь сделали обводные каналы. Тем не менее, что ни паводок, то могилы уходят под воду. Многие ярославцы, которые в первые дни мая решили навестить своих усопших родных, до их могил дойти так и не смогли. Сейчас, говорят в "Службе городских кладбищ", такой проблемы нет.

- Благодаря теплой погоде, на 59-м секторе достаточно сухо. Но, к сожалению, подтопление - ежегодная проблема для участков, расположенных в низине. В таких случаях мы заказываем насос, откачиваем воду с секторов. На участках, расположенных выше, лужи не появляются, там сухо. Сегодня, например, в 62-м секторе прошло 12 захоронений, жалоб от граждан не поступало, - рассказал Юрий Лунгу.