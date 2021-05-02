В Ярославле затопило Осташинское кладбище. Фото: Жесть Ярославль

В Ярославском регионе за этот год выпало рекордное количество осадков. Топит все - дороги, дворы, набережные. Ливневые колодцы с проблемой не справляются, поэтому на весну лучшим другом жителей стали резиновые сапоги.

Вода даже дошла до кладбищ, которые по всем правилам располагаются на менее подтопляемых территориях. Многие могилы ярославского Осташинского кладбища сейчас находятся под водой. Напрямую к памятникам не подойти.

Жители стараются с пониманием относиться к ситуации, но многие считают, что виноваты стоящие у руля городского благоустройства.

- Печально, но что делать, нынче осадков очень много, - пишет жительница в группе "Жесть Ярославль".

- Какие осадки? Это идет спуск с рыбинского водохранилища, из-за наших высокопоставленных лиц, у которых нет согласования с нижегородской ГЭС, - отвечает другой местный житель.

И это не единичный случай, под угрозой не одно городское кладбище.

- На Чурилковском тоже самое! Раньше были по краям сектора сточные канавы, в которые уходила вода, хотя бы подойти к могиле было можно. Пару лет назад канавы засыпали песком и сделали еще три ряда захоронений. Они выше старых могил. Наши теперь - вот стоят в воде, - делится своей бедой жительница Ярославля.